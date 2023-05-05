Samanyolu Haber /Politika / 'Alnını secdeye koyan, koymayan ayrımcılığı üzerinden oy avcılığı yapılıyor' /05 Mayıs 2023 21:44

'Alnını secdeye koyan, koymayan ayrımcılığı üzerinden oy avcılığı yapılıyor'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Erzurum'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişine dikkat çekti. Billboardda "Alnını secdeye koyana ahdimiz var" ifadelerinin yazdığını vurgulayan Gergerlioğlu, "Alnını secdeye koyan, koymayan ayrımcılığı üzerinden oy avcılığı yapılıyor" dedi.

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T24'ün haberine göre, Yeşiller Sol Parti'nin Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı Gergerlioğlu, Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişine yer verdiği video paylaştı.


"Alnını secdeye koyana ahdimiz var" cümlesinin yazdığı billboard için "Alnını secdeye koyanla koymayanı ayrıştıran bölücü bir dil kullanılıyor. Erzurum'da seçim çalışmaları böyle yürüyor" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu, "14 Mayıs'ta bu istismardan inşallah kurtulalım" dedi.

Gergerlioğlu, Erdoğan'ın Erzurum'daki seçim afişine yer verdiği sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Erzurum'da seçim çalışmaları nasıl yürüyor görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi 'Alnını secdeye koyana ahdimiz var' diyor. Alnını secdeye koyanla koymayanı ayrıştıran bölücü bir dil kullanılıyor. Erzurum'da seçim çalışmaları böyle yürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını görüyorsunuz. Erzurum caddelerini süsleyen billboardlar bunlar maalesef. Kabul edilecek bir durum değil. Devlet gücüyle din, iman, bayrak, ezan, namaz istismarıyla, seçim çalışmaları yürütülüyor. Allah din istismarı yapanlardan ülkeyi korusun diyorum. 14 Mayıs'ta bu istismardan inşallah kurtulalım."
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