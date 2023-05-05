'Alnını secdeye koyan, koymayan ayrımcılığı üzerinden oy avcılığı yapılıyor'

T24'ün haberine göre, Yeşiller Sol Parti'nin Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı Gergerlioğlu, Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişine yer verdiği video paylaştı.





"Alnını secdeye koyana ahdimiz var" cümlesinin yazdığı billboard için "Alnını secdeye koyanla koymayanı ayrıştıran bölücü bir dil kullanılıyor. Erzurum'da seçim çalışmaları böyle yürüyor" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu, "14 Mayıs'ta bu istismardan inşallah kurtulalım" dedi.



Gergerlioğlu, Erdoğan'ın Erzurum'daki seçim afişine yer verdiği sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:



"Erzurum'da seçim çalışmaları nasıl yürüyor görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi 'Alnını secdeye koyana ahdimiz var' diyor. Alnını secdeye koyanla koymayanı ayrıştıran bölücü bir dil kullanılıyor. Erzurum'da seçim çalışmaları böyle yürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını görüyorsunuz. Erzurum caddelerini süsleyen billboardlar bunlar maalesef. Kabul edilecek bir durum değil. Devlet gücüyle din, iman, bayrak, ezan, namaz istismarıyla, seçim çalışmaları yürütülüyor. Allah din istismarı yapanlardan ülkeyi korusun diyorum. 14 Mayıs'ta bu istismardan inşallah kurtulalım."