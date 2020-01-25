Samanyolu Haber /Gündem / Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum... /25 Ocak 2020 19:02

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan bir kadın 112 çağrı merkezini arayarak yardım talep etti. Kocasının kurtarıldığı esnada sesleri duyduğunu belirten kadının telefondaki görevliye, "Nefes alamıyorum." dediği anlar yürek burktu.

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Elazığ'da depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan bir kadının 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 

Çağrıda, depremzedenin, "Nefes alamıyorum." dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor. 

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki kadın sıkıştığı yerden kurtarılması için yardım istedi. 

"CENGİZ ÇETİN'İN EŞİYİM, AZ ÖNCE SESLER GELDİ, ORAYA ÇOK YAKINIM"

Nefes alamadığını söyleyen depremzedenin çağrısı kayıtlara böyle yansıdı. 

Elazığ'da çöken iki binanın altında sağ kalanlar olduğu belirtiliyor. Arama-kurtarma faaliyeti devam ediyor.

Arama kaydındaki kadının enkaz altından yaralı kurtarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu dile getirdi. 

Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için arama-kurtarma ekiplerine yönlendirdi. 
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