'Alo Fatih' ve Turgay Ciner de listede: 1 kulüp başkanı ve 17 hakeme 'bahis' gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” açıklamasının ardından başlatılan soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü duyurmuştu. Başsavcılık, nisan ayında başlatılan soruşturmanın Antalya’daki dosya ile birleştirildiğini, Hacıosmanoğlu’nun sözlerinin de ihbar niteliğinde değerlendirildiğini açıklamıştı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre başsavcılık, MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi-yurtdışı bahis sitesi verilerinin incelendiğini, binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların geriye dönük beş yıl boyunca analiz edildiğini açıklamıştı.





İlerleyen süreçte 152 hakem PFDK’ye sevk edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemlere verilen cezaları açıklamıştı.





PFDK'nın kararına göre klasman hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamı karar verilmiş, diğer hakemlere 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.





Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. 12 ilde, 17’si hakem toplam 21 kişi için arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltın kararı verilen isimler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşaspor Başkanı, “Alo Fatih” diye bilinen Mehmet Fatih Saraç ve eski Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Turgay Ciner de yer alıyor.





Gözaltı kararı verilen 2 ismin yurt dışında olduğu, 1 hakemin ise adresinde bulunamadığı ve daha sonra yapılan adres tespiti üzerine gözaltı işlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.





Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner’in yurt dışında olduğu biliniyordu.





Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 17 hakem için "görevi kötüye kullanma” ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği kaydedildi.





Murat Özkaya, Mehmet Fatih Saraç ve Turgay Ciner hakkında ise "müsabaka sonucunu etkileme" suçlaması ile gözaltı kararı verildiği belirtildi.





Bir diğer kişi hakkında ise soruşturma sırasında sosyal medyada “kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı” iddiasıyla, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği açıklandı.





152 HAKEM AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

PFDK’ye sevk edilen 152 hakem, geçen günlerde yaptıkları ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:





“Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle ‘aktif’ olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.”



