Alp: Fenerbahçe maçında kural hatası yok

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olduğu iddialarıyla ilgili konuştu. Alp, “Kesinlikle kural hatası yok. Maçta hiçbir sorun yok” dedi.







Fenerbahçe, 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor’un attığı birinci ve ikinci golde kural hatası olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe, maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, “1-0 öndeydik. Defans ve kaleci hatası sonrası durum oluştu. Bir süre sonra kural hatası olabileceği konuşuldu. İkinci gol geldi daha sonra. Burada kural hatası söz konusu” dedi.





‘KULÜPLERİN YAKLAŞIMINI DİNLERSEK HAKEM BULAMAYIZ’





Sözcü gazetesi yazarı Bahadır Çokişler’e açıklama yapan MHK Başkanı Zekeriya Alp, kulüplerin ve spor yorumcularının hakemlerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.





Alp, “Göreve başlarken Nihat Özdemir başkana da söyledim; her hakemi her maça veririm. Yok Fenerbahçe o hakemi istemiyor, yok Beşiktaş bunu istemiyor, Trabzon ile o hakemin sorunu var… ‘Şu maçta şu, bu maçta bu’ yaklaşımıyla hakem de bulamayız. Neymiş VAR bunu görmüş, öbürünü görmemiş… Biz bilimsel çalışıyoruz. Hakem ‘siyah beyaz’ hata yaptıysa dinlendirilir. Gözlemci raporuna göre karar veririz. Yorumcular ortamı bilerek geriyorlar” dedi.





‘HAKEMLERİMİZ ADAM GİBİ MAÇ YÖNETİYOR’





Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olup olmadığı tartışmalarını da değerlendiren Zekeriya Alp, maçta kural hatası olmadığını belirtti ve şunları söyledi:





“Kesinlikle kural hatası yok. Çok da güzel maç yönetti; aslan gibi yönetti (Halis Özkahya). Maçta hiçbir sorun yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Bu hakemlerle bu ligi götüreceğiz. Galatasaray maçını Palabıyık kötü mü yönetti? Meler Beşiktaş maçında kötü müydü? Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş yenildi. Galatasaray zor kazandı. Trabzonspor beraberliğe razı oldu. Demek ki büyük-küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.”