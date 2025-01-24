Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul gözaltına alındı /24 Ocak 2025 17:35

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, Kuytul'un gözaltına alınmasına ilişkin gösterdi düzenledi, 34 kişi gözaltına alındı.

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda gösteri yaptı.

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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