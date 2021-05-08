Alparslan Kuytul serbest bırakıldı

Adana’da bir camide beraberindekilerle İtikaf ibadetini ihya etmek isterken gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





‘İbadet adı altında sivil itaatsizlik gerçekleştirdiklerini ve camileri işgal ettiklerini’ öne süren emniyet görevlilerinin uyguladığı usulsüz muamelenin ardından 400’den fazla Furkan Vakfı Gönüllüsü gözaltına alınmıştı. İfadesi tamamlanan herkes serbest bırakılırken Alparslan Hoca ve beraberindeki 3 Furkan gönüllüsünün gözaltı süresi uzatılmıştı.





Yaklaşık 4 günün sonunda Alparslan Hoca ve 3 Furkan gönüllüsü ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılırken mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Alparslan Kuytul ve beraberindeki 3 Furkan gönüllüsü için; Pazartesi-Perşembe imza şartı ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.







