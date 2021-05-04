Alparslan Kuytul’un 14 yaşındaki çocuğuna ters kelepçe

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı gönüllülerinin biber gazı sıkılarak camiden çıkarılması ve gözaltına alınmasının ardından grubun Adana başta olmak üzere birçok ildeki gönüllülerine operasyon yapıldı.
Çok sayıda Furkan gönüllüsünün gözaltına alındığı operasyonda Alparslan Kuytul’un 14 yaşındaki oğlu da alındı. Kuytul’un 14 yaşındaki oğluna polisler tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alınması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
KUYTUL’UN AVUKATI: BİLGİ VERİLMİYOR
İtikafa girdikleri camilerden gözaltına alınan Furkan Gönüllüleri hakkında bilgi almak için Adana Emniyetinin önüne giden avukat, yunus polisler tarafından darp edildi.
Gözaltına alınan Alparslan Hoca’nın, eşi Semra Kuytul ve avukatlarından Adana Emniyeti önünde açıklama! Avukatlar: “Müvekkilimin güvenliğinden şüphedeyiz, bilgi verilmiyor!”