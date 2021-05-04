Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul’un 14 yaşındaki çocuğuna ters kelepçe /04 Mayıs 2021 10:19

Alparslan Kuytul’un 14 yaşındaki çocuğuna ters kelepçe

Adana’da düzenlenen operasyonla Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlu gözaltındı. Kuytul’un oğluna ters kelepçe takılma görüntüleri büyük tepki çekti.

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı gönüllülerinin biber gazı sıkılarak camiden çıkarılması ve gözaltına alınmasının ardından grubun Adana başta olmak üzere birçok ildeki gönüllülerine operasyon yapıldı.

Çok sayıda Furkan gönüllüsünün gözaltına alındığı operasyonda Alparslan Kuytul’un 14 yaşındaki oğlu da alındı. Kuytul’un 14 yaşındaki oğluna polisler tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alınması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

KUYTUL’UN AVUKATI: BİLGİ VERİLMİYOR

İtikafa girdikleri camilerden gözaltına alınan Furkan Gönüllüleri hakkında bilgi almak için Adana Emniyetinin önüne giden avukat, yunus polisler tarafından darp edildi.

Gözaltına alınan Alparslan Hoca’nın, eşi Semra Kuytul ve avukatlarından Adana Emniyeti önünde açıklama! Avukatlar: “Müvekkilimin güvenliğinden şüphedeyiz, bilgi verilmiyor!”
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