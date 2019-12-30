Alparslan Kuytul'dan teşekkür mesajı

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.







TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI





Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilen Kuytul, internet sitesinden 30 Ocak 2018 tarihindeki tutukluluğundan itibaren kendisine destek verdiğini söylediği isimlere kendi internet sitesinden tek tek teşekkür etti.





Teşekkür Metni'nde şu sözlere yer verdi:





"30 Ocak 2018 operasyonuyla şahsım ve Furkan Vakfı olarak zulme ve birçok hukuksuzluğa maruz kaldığımız bu zorlu süreçte; gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel basında yaptığı açıklamalarla yaşadığımız haksızlıkları dile getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Kimliğine bakmadan mazluma sahip çıkan, kimden gelirse gelsin zulme zulüm, zalime zalim diyen herkesi bu tavırlarından dolayı selamlıyor yaşadığımız süreç boyunca destek olmuş bazı kimseleri ve kurumları ismen de zikrederek teşekkür etmek istiyorum.



