Alparslan Kuytul'un 15 yaşındaki oğlu polisin darbeleri sonrası beyin kanaması geçirdi

Adana'da yaşanan polis şiddetinden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yaşanan polis şiddetinin ardından Alparslan Kuytul'un 15 yaşındaki oğlu Muhammed Kuytul'un beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Anne Semra Kuytul, konuyla ilgili paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:







"Babasının yanında müdahaleye maruz kalan 15 yaşındaki oğlumu da darp raporu için hastaneye gönderdik. Vucüdunda cop izleri vardı. Şimdi haber aldım. Başına aldığı ciddi cop darbesinden dolayı beyninde kanama başlamış. Bu gece müşaahade altında hastanede kalacak. Yanına gidiyorum.









Alparslan Hocamla birlikte oğlum için hastaneye gidiyoruz.. Bugün darp edilen tüm kardeşlerime de geçmiş olsun diyorum. Allah için hakkın arkasında durdunuz. Rabbim ecrinizi zayi etmesin.. Cümlenizi muhafaza eylesin..





Oğlumla hastanedeyim. Bu gece gözlem altında kalacak.. Biz üzgünüz elbette ama oğlum bu hak davamızda yanımızda yer aldığı için başına gelenden memnun.. Rabbim çocuklarımızı İslam’a bağışlasın.













Biz sadece kolunda ve bacaklarındaki cop darbelerinden dolayı gönderdik. Başım zonkluyor diyordu.. Tedbiren tomografiye de almış sağolsun doktorlar.. Bu sonuç çıktı.. Rabbim muhafaza eylesin.





Dünkü harp meydanından (!) sonra bugün hastanede sabahladık. 15 yaşındaki oğlumun, başına aldığı cop darbesiyle beyninde kanama olmuş. Nice kardeşlerimiz darp edildi, kolu kafası kırıldı.. Hepsine Rabbimden şifa diliyorum. Bunları yapanların ve yaptıranların ise elleri kırılsın!





HER ŞEYİ MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ





“Her şeyi ortaya dökelim. O kadar çok darp var ki.. Her bir videoyu tek tek ele alıp suçluları ve suçlarını kamuoyunun vicdanına sunalım.. Dün Adana sokaklarında düşman askerlerinin istilasına uğramış bir halk gibiydik. Dün yaşanan olaylar orda bitti kurtulduk sanmasınlar! Her zulmü, her hak ihlalini mahkemeye taşıyacağız… Yeni gelen görüntülerle POLİSİN SOKAK İŞKENCESİNİ deşifre etmeye de devam edeceğiz…”