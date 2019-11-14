Alparslan Kuytul'un tecridi bir kat daha arttırıldı

Tutuklu yargılandığı dosya nedeniyle uzunca bir süredir Bolu Cezaevinde bulunan Alparslan Kuytul'un içinde bulunduğu tecridin bir kat daha artırıldığı iddia edildi.







Furkan Haber'de yer alan habere göre cezaevinde kaldığı süre boyunca sadece belirli aylarda yanına bir koğuş arkadaşı verilen Alparslan Kuytul'un tutukluluğunun büyük bir bölümü hücresinde tek başına geçti. İçinde bulunduğu yalnızlığı yakın koğuşlardakilerle yüksek sesle konuşarak gidermeye çalışan Alparslan Kuytul'un iletişimle bir nebze olsun sohbet etme imkânı bulduğu civar koğuş arkadaşlarının yeri değiştirilerek koğuşların boşaltılmasıyla artık yakınında sesini duyurabileceği bir tek kişi bile bırakılmadı.





Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, yaşanan son gelişmeyi twitterdan duyurdu. Semra Kuytul konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





Birkez daha Bolu'dayım. Kıymetli eşimi görmeye geldim.. Geçen #Cumartesi geldiğimizde bir kat daha tecrite maruz bırakıldığını üzüntü ile öğrendim.. Zaten biliyorsunuz tekti. Ama sağında solunda bulunan diğer koğuştakilerle bağırarak konuşabiliyordu. Şimdi etrafı boşaltılmış..