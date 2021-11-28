Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde kavga çıktı /28 Kasım 2021 22:02

Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde kavga çıktı

Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle Alparslan Türkeş Vakfı üyelerince Ankara'da düzenlenen anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı.

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Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı.

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ''Bir alay o... ç... terörist, Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist g... kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?" dedi.

''POLİS İŞBİRLİĞİ İLE SALDIRI''

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaştı.

ETKİNLİK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" sözleriyle eleştirmişti.
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