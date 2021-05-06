Samanyolu Haber /Gündem / Alpaslan Kuytul’a sorulan sorular paylaşıldı; camide itikaf, ‘işgal’ oldu! /06 Mayıs 2021 15:01

Alpaslan Kuytul’a sorulan sorular paylaşıldı; camide itikaf, ‘işgal’ oldu!

‘İtikaf’ ibadeti için camiye kapandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucusu Alpaslan Kuytul’a sorulan sorular kamuoyuyla paylaşıldı.

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Adana Emniyeti’nde gözaltı süresi uzatılan Alpaslan Kuytul’a, “Bir çok şehirde yapılan cami işgaliyle ilgili bilginiz nedir?” diye sorulmuş. Adana Emniyeti’ne göre insanların Peygamber Efendimiz’in (sas) sünnetini yerine getirmek için camiye kapanması ‘işgal’ suçunu oluşturuyor.

İŞGAL EDEN DE, İŞGAL YAPMADIĞIMIZ HALDE İŞGAL YAPTINIZ DİYEN DE ŞEREFSİZDİR

Alpaslan Kuytul ise söz konusu soruya şu cevabı veriyor: “İşgal eden şerefsizdir. İşgal yapmadığımız halde bize işgal yaptınız diyen de şerefsizdir. Camiler Allah’ın evidir, işgal edilemez. İtikaf ibadeti ne zamandan beri işgal kabul ediliyor? Eğer işgal ise, Dinayet İşleri Başkanı neden ‘Camiilerimizde itikaf yapabilirsiniz’ diye açıklama yaptı? Arkadaşlarımı müftülüklere gitti ve onlara ‘yasak’ denmedi. İtikafın yapılacağı söylendi.”



SORU: CAMİ İŞGALİ TALİMATINI SİZ Mİ VERDİNİZ?
CEVAP: TALİMATIN SAHİBİ EFENDİMİZ (SAS)

Alpaslan Kuytul’a sorulan ikinci soru “İtikaf ibadeti adı altında cami işgali eyleminin talimatını siz mi verdiniz?” olmuş. Alpaslan Kuytul’un cevabı şöyle: “Talimatı veren bizzat Efendimiz’dir. Diyanet de bunun ‘sünnet’ olduğunu kabul eder ve her sene camiileri buna hazırlar, dolayısıyla benim talimatıma gerek yok! İtikafa girenler emri bizzat Alah’tan ve Peygamber’inden alıyorlar. Ben dinde olmayan bir şey mi söylüyorum?”

Peygamber Efendimiz’in sünnetini yerine getirmek isteyen Alpaslan Kuytul ayrıca ‘halkı din ve düşmanlığa tahrik’ etmekle suçlanıyor.

ALPASLAN KUYTUL’A SORULAN DİĞER SORULAR ŞÖYLE:





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