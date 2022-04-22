Samanyolu Haber /Gündem / Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum' /22 Nisan 2022 18:41

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Furkan Vakfı Kurucusu Alpaslan Kuytul, sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kuytul, kendisine yönelik bir suikastten şüphelendiğini açıkladı.

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Furkan Vakfı Kurucusu Alpaslan Kuytul’un aracının Şanlıurfa’ya giderken otobanda 7 defa durdurulduğu ortaya çıktı. Alpaslan Kuytul, “Biz nereye gidersek orada, yol üzerinde uygulama başlatıyorlar. Bu bir suikast planı değilse, bir provokasyondur.” dedi.

AKP rejiminin Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik ‘yıldırma’ çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alpaslan Kuytul’un içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa yolunda 300 km’de tam 7 kez durduruldu. Her durdurulduğunda konvoyda yer alan vatandaşların kimlikleri alınıyor, fotoğraları çekiliyor, video görüntüleri alınıyor. Her seferinde 20-25 dakika süren GBT sorgulamasının ardından konvoyun hareket etmesine müsaade ediliyor.

Alparslan Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana’dan Siirt’e iftar programı için giderken 5 defa arabadan indirdiler. Ben hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim. Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir! Tetikçinin kim olduğuna bakmayın. ifadelerini kullandı.

Alpaslan Kuytul, konuyla ilgili yayınladığı videolu mesajında ise şunları söyledi: “6. defa durdurdular. Buradaki markette çalışanlara sorduk; bu durdurma ne zaman başladı diye. ‘Sizden hemen önce başladı’ dediler. Bizi Adana’da 11’den itibaren durdurmaya başladılar. Biz nereye gidersek orada uygulama başlatılıyor. Bu bir suikast planı değilse provokasyondur. Kızdırmaya, sinirlendirmeye çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki biz hareket metodumuzu Kur’an ve Sünnet’ten alıyoruz. Bu zulümlerle hareket metodumuz değişecek değil. Bugüne kadar bu gibi yıldırma gayretleriyle nicelerini terörist yaptılar. Ancak biz bugüne kadar terörist olmadık, bundan sonra da olmayacak. Biz meşru bir hareket olarak ortaya çıktık, meşru bir hareket olarak devam edeceğiz.”
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