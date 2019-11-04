Altan kardeşler ve Ilıcak davasında savcı mütalaasını verdi

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 kişi hakkında davada mütalaa açıklandı.





Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.





Mehmet Altan hakkında beraat talep eden savcı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle kapattığı 200'e yatın medya kuruluşundan biri olan Zaman gazetesinin görsel yayın yönetmeni Fevzi Yazıcı, Zaman marka direktörü Yakup Şimşek ile yazar Tuğrul Özşengül hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.





Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmalarıyla devam ediyor.