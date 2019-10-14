Samanyolu Haber /Gündem / Altan kardeşlerin davasında Meclis’i AKP’li isim temsil etti /14 Ekim 2019 18:13

Altan kardeşlerin davasında Meclis’i AKP’li isim temsil etti

Haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılaması yapılan gazeteciler Ahmet Altan, Prof. Dr. Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak davasında Meclis’i ilginç bir isim temsil etti.

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T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Meclis adına duruşmaya AKP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı, avukat Ali Büyüközdemir katıldı. Büyüközdemir’in parti yöneticisi olmasına rağmen Meclis’in asıl vekilinden aldığı yetki belgesiyle duruşmaya katıldığı belirlendi. 

Meclis adına duruşmaya katılan AKP’li Büyüközdemir, mahkemeden Yargıtay’ın kararına direnmesini istedi.

Büyüközdemir, AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı verdiği, Yargıtay’ın da beraat edilmesi gerektiğini belirttiği Mehmet Altan için ise hapis cezası istedi. 

Büyüközdemir "Duruşmaya bir meslektaşımın yetki belgesi ile katıldım. Yetki belgesi ile duruşmaya katılan avukat, asıl avukatla aynı haklara sahiptir. Bunda anormal bir durum yok. TBMM'nin avukatı değilim. Yetki belgesi ile duruşmaya katıldığım, tutanakta da yer almaktadır" dedi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından geçen hafta İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Mehmet Altan’ın beraatine, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tutukluluk halininin devamına karar verildi. 
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