Altan Öymen hayatını kaybetti

Türk siyasetinin ve gazeteciliğin önemli ismi CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Son olarak entübe edilen Öymen'den acı haber geldi.

Türk siyaseti ve gazeteciliğine damga vuran Öymen, 93 yaşında vefat etti.

Öymen'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi, açıklama yaptı.

Hastane, Öymen'in altı hafta önce akciğer kanseri tanısının ardından ameliyat olduğunu fakat akciğer enfeksiyonunun ardından tekrar tedavi altına alındığını bildirdi.

Hastane, Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hastaneden şu açıklama yapıldı:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."









Mehmet Altan Öymen kimdir ?





20 Haziran 1932 İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Genel başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer aldı.





1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçildi ve bu görevi 15 ay boyunca sürdürdü. 2000 yılında yapılan kurultayda seçilen Deniz Baykal'a koltuğu devretti. Siyasal kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.





İlk yılları ve eğitimi





Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu.[1][2] Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir.[1] Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Onur Öymen amcasının oğludur. Bilsay Kuruç halasının oğludur. Altan Öymen'in babası Trabzonlu, annesi ise Boluludur.[2][8] Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.[9]





Gazetecilik kariyeri





1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesi'nde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı.





1980'li ve 90'lı yıllarda gazetecilik görevine devam eden Öymen, 1980-82 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalıştı. 1982'de Milliyet'e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Uzun yıllar Radikal gazetesinde köşe yazıları yazmıştır.[9]





Köşe yazarlığına halen devam etmekte olan Öymen, son yıllarda yazılarını yeniden Cumhuriyet'te yazmaktadır.[10][11]





Siyasi kariyeri





1950 yılında üniversiteden arkadaşları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu.[12] Aktif siyasete 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı. 1977 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.





1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı. 1999 Türkiye genel seçimleri'nin ardından partisi CHP'nin meclis dışında kalmasıya genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Kurultayda yeniden aday olan eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi. Genel Başkanlık seçimi çekişmeli geçti ve üç tur halinde cereyan etti. Üçüncü turun sonucunda seçimi Deniz Baykal'a kaybetti ve genel başkanlık görevini devretti.[9][13]





Öymen'in Genel Başkanlığı görevdeyken aday olmasına rağmen kaybetmesi Türkiye siyasi tarihi açısından ender rastlanan bir gelişmedir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ise Öymen, görevi başındayken genel başkanlıktan kurultay delegelerinin kararı sonucu ayrılan ilk genel başkan olmuştur.





Özel yaşamı ve sağlığı





İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, Aysel Öymen'in 2024'teki ölümüne kadar evli kalmıştır ve iki çocuk babasıdır. 18 Temmuz 2025'te virüs enfeksiyonu sebebiyle Şişli Florence Nightingale Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.