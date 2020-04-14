Altan'ın avukatı Yargıtay'a başvurdu: Hayati tehdit var

artigercek.com'da yer alan habere göre tutuklu gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne dilekçe yazarak yaşamsal tehdit nedeniyle 70 yaşındaki müvekkilinin acilen ve tedbiren tahliye edilmesini istedi.







Adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili 13 Nisan 2020 tarihinde beşincisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün cezaevlerinde koronavirüs ölümleri olduğunu ve 79 cezaevi görevlisinde de virüs saptandığını duyurmasının ardından Yargıtay'a dilekçe gönderen avukat Çalıkuşu, virüs salgınının ciddi yaşamsal tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.





'MÜVEKKİLİM AHMET ALTAN CİDDİ YAŞAMSAL TEHDİT ALTINDA'





Dilekçesinde yeni tip koronavirüsün ileri yaşta olanlar için daha fazla yaşamsal risk taşıdığına dikkat çeken Çalıkuşu, "Yaşam hakkı en temel Anayasal haktır ve devlet tarafından koruma altında olduğu kabul edilir. Müvekkilimin hukuksal zor ile yasa maddeleri yok sayılarak cezaevinde tutulduğu gerçeği bir yanda ciddi sağlık risk ve tehdidi diğer yandadır" dedi.





Tutuklu gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu tarafından Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yazılan dilekçenin tam metni şöyle:





Sayın Heyet: Adalet Bakanlığı bu gün 13.04.2020 tarihinde cezaevinde korona virüs ölümlerini açıklamış, 79 cezaevi görevlisinde de korona virüs saptandığını duyurmuştur. Defalarca verdiğim tahliye dilekçelerinin tümünü tekrar ediyorum.





'ACİLEN TAHLİYE KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM'





Ancak bu kez yaşamsal ciddi tehdit olan korona pandemisi karşısında acilen tedbiren tahliye kararı verilmesini talep ediyorum:





-Korona ciddi yaşamsal bir tehdittir.

-Korona ileri yaşta olanlar için daha fazla yaşamsal risk taşımaktadır.

-Ahmet Altan 02.03.1950 doğumludur. 70 yaşını doldurmuştur.

-Ahmet Altan hangi sebeple tutukludur?





Terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil değildir, talimat almamıştır, örgüt üyesi değildir, örgüt ile birlikte hareketi yoktur. Ama terör örgütüne yardım etmiştir.





-Ahmet Altan terör örgütüne nasıl yardım etmiştir? Yazı yazarak.

-Terör örgütüne yardım etmek suçunun asgari cezası nedir? 30 aydır.

-Bu cezanın infazı nedir? 10.5 aydır.

-Ahmet Altan’a yazdığı 3 yazı ile yardım ettiği kabulünden hareket ile Tam 10 yıl 6 ay ceza verilmiştir. Tahliye dilmiş ise de hukuka aykırı bir skandal ile tekrar tutuklanmıştır.

-Ahmet Altan 10 Eylül 2016 tarihinden beri tutukludur. (13.04.2020 itibarıyla) 1290 gündür tutukludur.

-Halen Yargıtay 16. CD'de 'arşiv' bölümünde bekleyen dosya daha önce 16. CD'si tarafından incelenmiş, verilen bozma kararına mahkeme uymuş, tekrar aynı16. CD'ye dosya gelmiştir. Özetle, Yargıtay 16. CD'si dosyanın tamamına vakıftır.





Sayın Heyet; Müvekkilimin neden cezaevinde olduğunu yukarıda özetle anlattım. Müvekkilime militan hukuk uygulanmasa ve bu hukuksuzluğa göz yumulmasa cezaevinde olmayacak ve yaşamı da böylesi ciddi tehdit altında kalmayacaktı.





Yaşam hakkı en temel Anayasal haktır ve Devlet tarafından koruma altında olduğu kabul edilir. Müvekkilimin hukuksal zor ile yasa maddeleri yok sayılarak cezaevinde tutulduğu gerçeği bir yanda ciddi sağlık risk ve tehdidi diğer yandadır.





Eşitlik de bir başka anayasal haktır. Örgüt üyeliğinden ceza alıp tahliye olanlar vardır.





Bir an evvel daha fazla beklenmeksizin koşulsuz ya da koşullu birşekilde ciddi yaşamsal tehdit karşısında tedbiren acilen tahliyesine karar verilmesini dilerim."