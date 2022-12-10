Altay ile Soylu arasında sert tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı Kesin Hesabı ile 2023 yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşülüyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı görüşmelerde, CHP adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Engin Altay, Soylu'ya sert sözlerle yüklendi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Kasım'da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında; “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” demişti.





Soylu'nun bütçe komisyon görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şerefsiz' demesini hatırlatan Altay, ''Pazartesi günü ortaya çıkan 6 yaşındaki çocuğuma yönelik skandal Türkiye'yi sarstı. Hükümetin duyarsızlığı kamu vicdanında olumsuz karşılık buldu. Ben de şöyle bir tweet attım: Bu olayın ortaya çıkması sapkınlıktır, hükümetin olaya 3 gün sonra tepki göstermesi felakettir" ifadelerine yer verdi.





"MİLLETVEKİLİNE PARMAK SALLAMAK SİZİN HADDİNİZ DEĞİL"

Altay şu ifadeleri kullandı:





Çarşamba günü nöbetçiydim. Ticaret, Enerji ve Çevre Bakanımıza teşekkür ettim. Şunun için: Bugün biraz önce gördüğünüz gibi TBMM Genel Kurulu'na parmak sallama hadsizliğinde bulunmadıkları için. Sayın bakan siz buraya para istemeye geldiniz. Buradaki hiç bir milletvekiline parmak sallamak sizin haddiniz değil.

''ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYARSAN ŞEREFSİZSİN''

Altay'ın hemen ardından sarf ettiği ''Belgeyse belge, bilgiyse bilgi. Bak bu konuşma dosyam, bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsizsin'' sözleri ise tansiyonu yükseltti.





Altay, ''Ana muhalefet partisi Genel Başkanına aynı kelimeyi kullandın. Dün tweet atıyor, tehdit tweetleri atıyor. Bu kelimeyi genel başkanımız için iki defa kullandınız'' dedi.

GERİLİM ARADA DA DEVAM ETTİ



AKP grubu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun itirazları üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Gerilim arada da devam etti.





"BU ŞANTAJ DİREK RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ADIR"

Yeniden başlayan Genel Kurul'da Engil Altay konuşma yaptığı sırada gerilim yaşandı. Altay, tarikatta yaşanan çocuk istismarına yönelik de açıklamada bulundu. "Sanan niye suçişleri bakanı diyoruz?" dediği sırada Meclis'te gerginlik yaşandı.





Altay, "Her ay mafyadan düzenli para alan siyasetçi var. Aslında bu şantaj direk Recep Tayyip Erdoğan'adır" sözleriyle Soylu'ya yüklendi.





Altay ayrıca Soylu'ya yönelik, "Sen ülkeyi kevgire çevirmeseydin kimse elini kolunu sallayarak giremezdi " dedi. Soylu'nu BAE'ye yolculuğunu hatırlatan Altay, "Kiminle gittiniz, uçağınızda kaç kişi vardı" diye sordu.