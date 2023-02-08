Samanyolu Haber /Gündem / Altay kalecisine korner bayrağı ile saldırmıştı: Tahliye edildi /08 Şubat 2023 22:10

Altay kalecisine korner bayrağı ile saldırmıştı: Tahliye edildi

Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan Mehmet Nihat A. tahliye edildi.

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1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Nihat A'nın yurt dışına çıkış konularak tahliyesine karar verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart'ta ilk duruşması görülecek davanın tek sanığı Mehmet Nihat A'nın tutuksuz yargılanma talebini değerlendirdi. Mahkeme, Mehmet Nihat A'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Göztepe-Altay maçı olayları
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da yapılan müsabakada Altay taraftarları F.E, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlatmış ve taraftar Mehmet Çakır'ı yaralamıştı. Müsabakanın bu olay nedeniyle durduğu dakikalarda Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı. Hakem Emre Kargın, müsabakayı tatil etmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Sanık hakkında Özenç'i yaraladığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı. Bu sanıklar hakkındaki iddianamenin kabulü kararının ardından F.E'nin dışındaki 18 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedilmişti.
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