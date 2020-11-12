Altaylı hastaneden bildirdi: Yakında sokaklarda öleceksiniz

İnsanların koronavirüs önlemlerine uymadığını belirten Habertürk yazarı Altaylı, "Kovid-19 patladı diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor. Günde 40 binden fazla vaka var diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor. Bakan Koca sayıları benim gibi vermiyor ama adam neredeyse ağlayacak 'Dikkatli olun' diye. Ona da herkes inanıyor, kimse takmıyor" ifadelerini kullandı.







Hastanelerdeki doluluk oranına dikkat çeken Altaylı, aşı konusunda da uyarıda bulundu:





"Aşının gelmesine daha çok var. Türkiye sipariş verdi mi, sıraya girdi mi bilmiyorum ama her şey doğru yapılmış olsa bile ilkbahardan önce aşı maşı olamayacaksınız diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor. Tam aksine müthiş bir keyifle 'Aşıyı Türk buldu' diye seviniyoruz milletçe."





Altaylı, şöyle devam etti:





'Sahadaki 22 kişi şu anda risk altında'





"Dün Formula 1 için İstanbul Park'a gidebilmek için PCR testi yaptırmaya gittim. Kendinize acımıyorsanız, sağlık personeline acıyın. Hastaneler gırtlağa kadar dolu. Devleti, şehiri, özeli kalmamış. Her yer fulle yaklaşmış. Yakında sokaklarda öleceksiniz.





Belli ki hükümet 'Ekonomi' diye tedbir almamakta ısrarlı. Ama en azından siz tedbirli olun. İşiniz yoksa çıkmayın evden, mesafe kurallarına uymayan lokantalarda, kafelerde oturmayın, yemek yemeyin. Maskeniz ağızınızı burnunuzu kapasın. Cebinizde bir küçük kolonya bulundurun.





'Bu şartlarda futbol oynanmaz' demekten dilimde tüy bitti. Bakın milli maçta 45 dakika sahada kalan Vida’da corona çıktı. Sahadaki 22 kişi şu anda risk altında. Şaka değil. Lütfen."