Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı Mavi Marmara'yı hatırlattı: Erdoğan İsrail'i de veto edecekti /17 Mayıs 2022 16:54

Altaylı Mavi Marmara'yı hatırlattı: Erdoğan İsrail'i de veto edecekti

Gazeteci Fatih Altaylı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mavi Marmara'yı hatırlattı. Altaylı, "İsrail'i de veto edecektik, ama onayladık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine sıcak bakmadıklarını söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mavi Marmara'yı hatırlattı. Altaylı, " İsrail'i de veto edecektik ama nasıl oldu ise 2016 yılında onay veriverdik. Mavi Marmara’dan da, “One minute”den de sonra hem de." dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya için bir şey diyemem ama özellikle İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkmamızı çok ama çok doğru buluyorum.

Gerçi daha önce İsrail’in NATO üyeliğine de karşı çıkıyorduk ama sonra nasıl oldu ise 2016 yılında onay veriverdik. Tam üyelik olmasa da, istediği oranda üye oldu İsrail. 

Mavi Marmara’dan da, “One minute”den de sonra hem de.

Neye karşı, hangi pazarlık neticesinde asla öğrenemedik. 
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