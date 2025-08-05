Altaylı'dan dikkat çeken iddia: 'Bahçeli Öcalan'a şiir gönderip bir de özel not yazmış...'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a 22 Ekim 2024'te 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlattığı İmralı süreci, DEM Partili İmralı heyetinin terör örgütü lideri ile görüşmeleri, Öcalan'ın çağrısı ve örgütün silah bırakma ve fesih açıklaması ile devam etti.





30 kişilik PKK'lı grubun silahlarını yakarak sembolik eylemlerini basına servis etmesi ile ilerleyen sürece ilişkin "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuştur" diyen Bahçeli'nin Öcalan'a şiir gönderdiği iddia edildi.





ALTAYLI BOMBAYI SİLİVRİ'DEN PATLATTI

Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, yazdığı notları beraber program yaptığı 'Emre'ye göndererek 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' serisini başlattı. Yeni yayında çok dikkat çeken bir iddia Altaylı tarafından aktarıldı. Bahçeli'nin Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir gönderdiğini ifade eden Altaylı, şiirin yanında bir de not gönderildiğini şu sözler ile ifade etti:





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a bir şiir göndermiş. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini göndermiş. Nasıl bilgi ama?





Bir de not yazmış. "Eğer Öcalan uydurmuyorsa, sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum." demiş. Bunu şu yüzden söylüyorum. İkisi arasında zannedilenden daha öte bir uyum, bir anlayış birliği var.