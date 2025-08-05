Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'dan dikkat çeken iddia: 'Bahçeli Öcalan'a şiir gönderip bir de özel not yazmış...' /05 Ağustos 2025 10:37

Altaylı'dan dikkat çeken iddia: 'Bahçeli Öcalan'a şiir gönderip bir de özel not yazmış...'

Bir buçuk aydır Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, MHP Lideri Bahçeli'nin sürecin başlamasının ardından Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini gönderdiğini açıkladı. Altaylı, Bahçeli'nin şiirin yanında bir de not gönderdiğini ve bu notta "Sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum" ifadelerinin de yer aldığını aktardı.

SHABER3.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a 22 Ekim 2024'te 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlattığı İmralı süreci, DEM Partili İmralı heyetinin terör örgütü lideri ile görüşmeleri, Öcalan'ın çağrısı ve örgütün silah bırakma ve fesih açıklaması ile devam etti.

30 kişilik PKK'lı grubun silahlarını yakarak sembolik eylemlerini basına servis etmesi ile ilerleyen sürece ilişkin "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuştur" diyen Bahçeli'nin Öcalan'a şiir gönderdiği iddia edildi.

ALTAYLI BOMBAYI SİLİVRİ'DEN PATLATTI
Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, yazdığı notları beraber program yaptığı 'Emre'ye göndererek 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' serisini başlattı. Yeni yayında çok dikkat çeken bir iddia Altaylı tarafından aktarıldı. Bahçeli'nin Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir gönderdiğini ifade eden Altaylı, şiirin yanında bir de not gönderildiğini şu sözler ile ifade etti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a bir şiir göndermiş. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini göndermiş. Nasıl bilgi ama?

Bir de not yazmış. "Eğer Öcalan uydurmuyorsa, sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum." demiş. Bunu şu yüzden söylüyorum. İkisi arasında zannedilenden daha öte bir uyum, bir anlayış birliği var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altaylı'dan dikkat çeken iddia: 'Bahçeli Öcalan'a şiir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:15