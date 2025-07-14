Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'dan flaş iddia: Fahrettin Altun AKP'li isme komplo kurdu, Erdoğan ipini çekti /14 Temmuz 2025 11:06

Altaylı'dan flaş iddia: Fahrettin Altun AKP'li isme komplo kurdu, Erdoğan ipini çekti

Gazeteci Fatih Altaylı, Fahrettin Altun’un görevden alınmasına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Altun’un parti içindeki bir isme yönelik komplo girişimini öğrenince derhal görevine son verdiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Burhanettin Duran atanmıştı. Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevine getirilmişti.

Söz konusu görev değişikliği kamuoyunda büyük tartışmalara yol açarken gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabından önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

“ERDOĞAN TEREDDÜT ETMEDEN GÖREVDEN ALDI” İDDİASI
Altaylı, Altun’un AKP içinde etkili bir isme karşı bir komplo hazırlığı içinde olduğunu ve bu durumun belgeleriyle birlikte Erdoğan’a sunulduğunu ifade etti. Altaylı, daha sonra Erdoğan’ın hiç tereddüt etmeden Altun’u görevden aldığını ileri sürdü.

“KOMPLO GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA GÖREVDEN ALINMIŞ”
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yer alan "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" programında, “Ankara'da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Bugünlerde gündemi çok önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri olan ve benim de AKP'deki ender, güvenilir ve iyi isimlerden biri olarak gördüğüm bu kişiye karşı Altun uzun süredir olumsuz bir tezvirat içindeydi. Altun'a pek metelik vermiyor ve Cumhurbaşkanı'na doğrudan erişimi olduğu için de Altun'un beyefendi böyle söyledi şeklindeki sözlerini yutmuyordu.” sözlerini sarf etti.

Altaylı, ifadelerinin devamında “Şimdi iddia o ki; Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle Cumhurbaşkanı'na sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara'da konuşulan bu.” söyleminde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altaylı'dan flaş iddia: Fahrettin Altun AKP'li isme komplo... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:30