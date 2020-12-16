Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar /16 Aralık 2020 10:24

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programda Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" dedi.

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Suriyeli mültecilerle ilgili konuşan Altaylı, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var" dedi. 

Altaylı'nın bu açıklamaları tepki çekerken, Mülteci Hakları Derneği, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek, "Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir televizyon kanalında sarf ettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. 
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Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

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