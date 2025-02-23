Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'nın sosyal medya anketinden kim birinci çıktı? /23 Şubat 2025 16:46

Altaylı'nın sosyal medya anketinden kim birinci çıktı?

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylarına ilişkin üç farklı anket gerçekleştirdi. 250 bin kişinin katıldığı ankette tek bir isim öne çıktı.

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medyada düzenlediği 3 ayrı ankette, takipçilerine çarpıcı sorular yöneltti.

İlk anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında bir tercih yapmaları soruldu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %77’si İmamoğlu’nu desteklerken, %23’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tercih etti.

Altaylı'nın paylaştığı anketteki bir diğer soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ile karşılaştırıldı. Bu soruya verilen yanıtlarda, Mansur Yavaş’ın %86 oy oranına ulaştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise %14’te kaldığı görüldü.

Üçüncü ankette ise, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında bir seçim yapmaları istendi. Sonuçlara göre, katılımcıların %48’i İmamoğlu’nu, %58’i ise Yavaş’ı tercih etti.

Sosyal medyada yapılan anketlere, yaklaşık 250 bin kişi katıldı.

İMAMOĞLU RESMEN ADAY
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hareketliliğini korurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Şubat 2025 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim için resmi başvurusunu yaptı.

Başvurusunun ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan İmamoğlu, Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptımBugün yeni bir başlangıç için ilk adımı attım ve büyük bir onurla Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere resmi başvurumu gerçekleştirdim" ifadelerine yer verdi.
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