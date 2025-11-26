Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'ya 'Erdoğan'ı tehdit' suçlamasıyla hapis cezası: Tahliye edilmedi /26 Kasım 2025 13:19

Altaylı'ya 'Erdoğan'ı tehdit' suçlamasıyla hapis cezası: Tahliye edilmedi

Kişisel YouTube kanalındaki bir videosunda kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Fatih Altaylı davasında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Beraatını isteyen Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

22 Haziran tarihinden bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugünkü duruşmada karar çıktı. Altaylı için 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğun devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?
Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve 22 Haziran'da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

3 Ekim'deki ilk duruşmada savunma yapan Altaylı "Ben ortada bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Konuşmamın 10-15 saniyelik bir kısmı gündeme getirildi." iddiasında bulunmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli de getirilmişti.

ALTAYLI HAKKINDA BİR SORUŞTURMA DAHA
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı.
