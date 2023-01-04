Samanyolu Haber /Gündem / Alternatif kalmayınca elektronik ithalatına izin verildi /04 Ocak 2023 16:45

Alternatif kalmayınca elektronik ithalatına izin verildi

Rusya’da İç pazarda elektronik sıkıntısı yaşanmasını önleyecek maksadıyla elektronik ithalatı izinleri bir yıl daha uzatıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya’da hükümet, elektronik ithalatını 2023'ün sonuna kadar uzattı. Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan yeni kararnameye göre, akıllı cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayar, çip, mikro devre, radyo gibi elektronik cihaz ve teçhizatın Rusya Federasyonu topraklarına ithalatı 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Rus hükümetinin aldığı bu önlem, yaptırımlar nedeniyle iç pazarda elektronik sıkıntısı yaşanmasını önleyecek.

Daha önce hükümetin Dell, HP, HPE, Acer, MSI ve diğer yabancı üreticilerin bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarının Rusya'ya ithalatını yasaklama olasılığı tartışılmıştı. Bu girişim, aynı zamanda vatandaşlar için bir geri ödeme programı yardımıyla Rus bilgisayarlarına olan talebi canlandırmayı teklif eden yerli satıcı ICL tarafından ortaya atılmıştı. 

Yaptırımlar nedeniyle paralel ithalata resmen izin verildi

Bilindiği üzere Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı paralel ithalat yapılacak mal ve ürün listesi hazırladı.

Telif hakkı sahibinin izni olmadan Rusya’ya ithal edilecek malların listesi de yayınlandı. 

Çok kapsamlı olan listede çok sayıda sektör ve sektörlerde firmalar, markalar tespit edilmiş: 

Otomobiller; Motorlu araçlar ve yedek parçaları; otomotiv lastikleri; Akıllı telefonlar ve cihazlar; Ev aletleri; Oyun konsolları, Madencilik, elektrik enerjisi, demiryolu ve nakliye, tarım dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için ekipman; Giysi ve ayakkabılar -tüm markalar için; 

Rus Hükümeti, yaptırımların etkisini azaltmak yada tamamen ortadan kaldırmak için paralel ithalatın yasallaştırılmasına ilişkin bir kararnameyi yayınladı.
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