Samanyolu Haber /Gündem / Altı hâkim-savcı meslekten atıldı /15 Ekim 2019 12:30

Altı hâkim-savcı meslekten atıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu daha önce görevden uzaklaştırdığı altı hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  altı ilk derece hâkim ve savcının dosyasını karara bağladı 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77’nci maddesi gereğince daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen hâkim ve savcıların, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

ARALARINDA YARGITAY TETKİK HÂKİMİ DE VAR

İhraç edilen hakim ve savcıların isimleri ile son görev yerleri şöyle:
*Gaziantep Hâkimi Selver Öztürk Taşdelen
*Erzurum Hâkimi Zeynep Ergün
*Yargıtay Tetkik Hâkimi Atilla Öztürk
*Erzurum Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş
*Konya Hâkimi Celal Sünger
*İstanbul Anadolu Hâkimi Adem Narçin

4 BİN 500 HÂKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Tenkil sürecinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve HSK kararlarıyla  4 bin 500’den fazla hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.
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