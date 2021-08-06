Altı ilde müdahale sürüyor, İşte yangınlarda son durum

Pakdemirli, devam eden yangınlara "16 su atar, dokuz insansız hava aracı, 56 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 259 personel ile" müdahalenin sürdüğünü kaydetti.









Yangının verdiği hasar





23 hava aracı ile destek





Soylu: 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi





Çavuşoğlu: Yarın için daha umutluyuz





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-5 Ağustos arasında 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını, altı ilde 13 orman yangınının sürdüğünü açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de orman yangınları sürüyor.Bakan Pakdemirli, bu paylaşımı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Marmaris'te, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Manavgat'ta yangınlara ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.Yangın bölgelerinde AFAD'ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirten Pakdemirli, bölgedeki hasara ilişkin şu bilgileri verdi:"Beş il, 18 ilçe, 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar örtü altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, 4 bin 856 arılı kovan, bin 353 tarımsal yapı, bin 137 alet ve makine, 2 bin 88 ton depo ürünü etkilenmiştir."Pakdemirli, yangınlara başka ülkelerden gelen destek hakkında da bilgi aktardı. Bu ülkelerden 23 hava aracı ile müdahalelere destek verildiğini ifade eden Pakdemirli, "Rusya'dan beş tanker uçak ve üç helikopter, Ukrayna'dan üç tanker uçak ve dört helikopter, İspanya'dan iki amfibik uçak, Hırvatistan'dan bir amfibik uçak, İran'dan bir tanker uçak ve iki helikopter, Azerbaycan'dan bir uçak ve bir helikopter ile hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.Pakdemirli, geleceğe dönük çalışmalar kapsamında da "Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulması" önerisini gündeme getirdi. Bu tür "akut dönemleri küresel ısınma nedeniyle yaşayacağımız anlaşılıyor" diyen Pakdemirli, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Muğla'nın altı ilçesinde 35 mahallede yangınların sürdüğünü belirtti. Bölgede tahliye edilenler hakkında bilgi veren Soylu, sadece Muğla'da, "54 ayrı birimden 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi" dedi. Bu kişilerin bazılarının Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun misafiri olduğunu, bazılarının ise konteyner ve çadırlara yerleştirildiğini belirten Soylu, bazılarının ise kendi aileleri ve yakınlarının yanına gittiğini kaydetti.Yangın ile mücadele sürerken, diğer taraftan "provokasyon yapmak isteyenler" olduğunu söyleyen Soylu, sahada ve saha dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar bulunduğunu ifade etti. "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii" diyen İçişleri Bakanı, "Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" bilgisini paylaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Manavgat'ta Antalya bölgesindeki yangınlara ilişkin bilgi verdi. "Bugün beş ilçede 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçelerindeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü ifade etti. "Yarın için daha umutluyuz" diyen Çavuşoğlu, "Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Rüzgar güçlü haldeyken durdurmayı başardık, yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama bu yangındır, kesin olarak da yangını kontrol altına alacağız demek de doğru bir bilgi olmaz" şeklinde konuştu.