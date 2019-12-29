Altı saldırgan da serbest!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'ye saldıran altı şüpheli serbest bırakıldı.





Gözaltına alınan ve ardından Çağlayan Adliyesine sevk edilen altı şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakıldı.





Beş zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.





MURAT İDE'YE EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR





Dün gazeteci Murat İde'ye saldırdığı tespit edilen kişilerin bindiği iki taşıt takibe alınmış, taşıtlardan biri polis tarafından durdurulmuştu.





Taşıttaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Anka Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda beş şüpheli daha yakalandı.





Kalan iki şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.



