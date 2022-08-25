Samanyolu Haber /Gündem / Altı yılda parası ödendi /25 Ağustos 2022 12:40

Altı yılda parası ödendi

Altı yılda 89 milyon aracın geçmesi gereken Osmangazi Köprüsü’nden 55 milyon araç geçti. Aradaki fark için devlet yüklenici firmalara tam 1 milyar 275 milyon dolar ödedi. Köprünün toplam maliyeti 1 milyar 418 milyon dolar.

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Osmangazi Köprüsü’nün araç geçiş sayısı uzun bir dönem "ticari sır" gerekçesiyle açıklanmadı. Nihayet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 55 milyon 500 bin araç olarak geçiş sayısını açıklandı. CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, günlük 40 bin araç geçiş garantisiyle inşa ettirilen Osmangazi Köprüsü’nün kamuya yükünün güncel kura göre 23 milyar 115 milyon 750 bin TL’ye ulaştığını ifade ederek, “1 Temmuz 2016 yılından bu yana 40 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden açıldığı günden 10 Ağustos’a kadar 89 milyon 240 bin aracın geçmesi gerekiyordu. 33 milyon 740 bin araç geçiş yapmamış. Garanti ücreti hiç artmasa ve vatandaşın ödediği geçiş ücreti ile garanti ücreti arasındaki fark yok sayılsa bile Osmangazi Köprüsü’nün bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük, 1 milyar 275 milyon doları geçiyor. Bu da hemen hemen köprünün maliyetine denk geliyor” dedi.

Akın, “Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilecek” denilerek ve araç geçiş garantisi verilerek yaptırılan projelerin tamamının aynı durumda olduğunu bildirdi.


MATEMATİK BİLMİYORLAR

CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “Osmangazi Köprüsü’ne verilen garanti tutarı, araç başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV. Bu tutarın ABD enflasyonuna göre arttığı da kamuoyuna yansıdı. Üstelik Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle vatandaşın ödediği köprü ücreti ile garanti tutarı arasında da çok büyük fark var. İktidar sözcüleri ya matematik bilmiyor ya da bile bile kamuoyunu zarar ettirmeyi tercih ediyorlar. Biz, yatırımlara değil, işte bu mantık dışı dövizle verilen garantilere karşıyız. İktidar, 55 milyon 500 bin sayısını büyük bir başarıymış gibi duyarak açıklıyor ancak gerçekler ortada. Köprünün maliyetinin 1 milyar 418 milyon dolar olduğu dikkate alındığında, güncellenen garanti tutarı ve ücret farkı hesaba da katıldığında verilen garantinin altı yılda bir köprü maliyeti oluşturduğunu görüyoruz. Üstelik Osmangazi Köprüsü 2035 yılına kadar daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletilecek. İktidara çağrımız döviz garantileri derhal Türk Lirası’na çevrilmeli ve garantili bütün otoyol ve köprülere ilişkin veriler kamuoyuna açıklanmalı.”
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