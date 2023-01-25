Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?





Altılı masa, 5 Ocak’taki son toplantısında "ortak aday" çıkarılacağına dair mesajını net şekilde vermişti. Masa ilk kez adayları en net 11'inci toplantıda konuşacak. Kamuoyunda konuşulan 3 isim; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında henüz güçlü bir aday ismi gündeme gelmedi. Mansur Yavaş hafta sonu yaptığı, Kılıçdaroğlu’nu işaret eden çıkışı sonrası artık denklemde olmadığını bir kez daha deklare etmiş oldu. CHP’nin, CHP yöneticilerinin ve CHP tabanının adayı ise artık neredeyse kesin gibi: Kemal Kılıçdaroğlu. Masada, Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti dışında güçlü bir itiraz bulunmuyor. İYİ Parti cephesinde ise Kılıçdaroğlu’nun adının masada resmen geçmesi durumunda Meral Akşener’in "parti kurullarında değerlendirme yapacağını" söylemesi bekleniyor. Bu durumda Akşener, partisinin yönetimine Kılıçdaroğlu ismini taşıyacak.

"Cumhurbaşkanı yardımcıları" nasıl olacak?





26 Ocak’taki toplantıda ele alınacak geçiş sürecine dair taslakta en fazla geçen kelimeler "İstişare", "uzlaşı" ve "yönetişim" olacak. Altılı masa kaynakları, yeni dönemin şifresinin bu üç kelime olacağını ve kararların istişare ve uzlaşı ile alınacağına dikkati çekiyor. 30 Ocak'ta açıklanacak ve 26 Ocak’ta ele alınacak çalışmada "Cumhurbaşkanının yürütmeye dair yetkisini kime nasıl devredeceğine" dair detaylar da olacak. Altılı masa ön çalışmasına göre; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "politika kurulları" kaldırılacak ve yetkileri bakanlıklara bırakılacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki "İnsan Kaynakları", "Yatırım", "Finans" ve "Dijital Dönüşüm" Ofisleri de kaldırılacak ve ofis yetkileri de bakanlıklara dağıtılacak. Altılı masanın yol haritasına göre "Bakan yardımcılığı" da kaldırılacak ve yerine yeniden "Müsteşarlık sistemi" kurulacağı duyurulacak. Ayrıca yasal zorunluluk olmamasına karşın hükümetin ilk 100 günlük programı da dahil olmak üzere tüm programları Meclis’e sunulacak.

Kabine nasıl oluşacak?

İttifak protokolü çalışılacak

Hükümet ne vaat edecek?

28 Şubat 2022 tarihinde ilk kez bir araya gelen altı muhalefet partisi lideri, süreç içinde 11'inci kez, bu kez İYİ Parti ev sahipliğinde 26 Ocak’ta buluşuyor. O buluşmada hem 30 Ocak’ta açıklanacak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" masada olacak hem de ilk kez ortak adayı26 Ocak toplantısında partilerin ellerindeki anketlerin de masada olması beklenirken, süreç içinde yeni bir çalışma yapılıp yapılmayacağına da karar verilmesi bekleniyor.İYİ Parti bu noktada sık sık "kazanacak aday olmalı" vurgusu yaparken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hafta başında yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır" demişti.Adayın ise Şubat ayının ilk 2 haftası içinde artık kamuoyuna ilan edilmesi hedefleniyor.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun "6 liderin de imza yetkisi olacak" sözleriyle başlayan tartışma da altılı masanın gündemi olacak. Edinilen bilgiye göre taslak çalışmada, "Cumhurbaşkanı yardımcısı" yerine "Cumhurbaşkanı yardımcıları" denilecek ve bu göreve gelip gelmemek liderlerin tercihine bırakılacak. İstemeleri halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekler.Sistemin nasıl işleyeceğine dair kamuoyuna daha net ve kesin bilgi verilmesi konusunda Akşener’in yaptığı liderler turunda da ortak bir fikir birliği olduğu kaydedildi. Meral Akşener’in "tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı o da ben olayım" dediği de iddia edilirken Akşener bu iddiayı gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklama ile yalanladı. Bu konuda farklı modeller 26 Ocak’taki buluşmada ele alınacak. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre "Cumhurbaşkanı yardımcıları" ifadesinin geçiş süreci belgesinde olması beklenirken belgeye göre Cumhurbaşkanı yardımcıları kabinede bulunacak ama kabinede partilerin dağılımının ise seçimde alacakları oy oranına göre belirlenmesi yönünde ağırlıklı görüş var.Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları her kararı ortak fikirle değil önem açısından kritik konularda kararı birlikte alacak. Cumhurbaşkanının kararına diğer yardımcıların veto yetkisi olmayacak.Seçilen Cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisini sonlandırması da gündemde. Ancak bu konuda masada farklı görüşler var. Geçiş süreci boyunca partili olabileceği ancak daha sonra yapılacak düzenlemelerin ardından partisini bırakabileceği kaydediliyor.Kabine dağılımı da yol haritasının önemli başlıklarından olacak. Kabinenin hangi partilerden oluşacağı, nasıl belirleneceği başlıkları ile partilere göre eşit dağılım mı, milletvekili sayısı oranında mı dağılım olacağı konusu da liderlere bırakıldı. Netlik bulunmayan konu başlığında liderler son kararı verecek.Geçiş süreci programına göre; atamaların tamamı cumhurbaşkanınca yapılmayacak. İkili ve üçlü kararnameler geri gelecek. Bakanlar ilgili birimlere atamaları kendi yapacak.Mevcut Anayasa gereği atamalarda sorumluluk ve yetki cumhurbaşkanında. Anayasa değişmeden bazı adımların atılamayacağı da kamuoyuna deklare edilecek ve cumhurbaşkanının mevcut anayasa içerisindeki yetkilerini kullanacağı duyurulacak. Ancak bu yetkileri kullanırken "istişare mekanizmasını işleteceği"ne vurgu yapılacak.Yürütmenin yasama faaliyetlerine katılım sağlaması konusunda da adımlar atılacak.Meclis içtüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu üzerinde ilk çalışılacak ve ilk değişecek kanunlar arasında gösterilecek. "Siyasi etik kanunu" ise çıkarılacak ilk kanun olacak.Altılı masa, seçim kararı alınmasından sonra resmi olarak "ittifak" olacak. Adının yine "Millet İttifakı" olarak devam etmesi kesin görülürken, ittifakın ortak protokolü de hazırlanacak. Ayrıca ittifakın nasıl seçime gireceğine dair çalışmalar da sürüyor. Altı partinin kendi logosu ile seçime girmesi için en az 41 seçim bölgesinde liste çıkarması gerekiyor. Bu durumda "en az 360 vekil" parolasıyla hareket eden altılı masa, il il, bölge bölge hangi partinin hangi listede yer alacağını belirleyecek. Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partiden bazı isimlerinin CHP ve İYİ Parti listelerinden de seçime girebileceği ifade ediliyor.Geçiş süreci yol haritası yanında altılı masanın somut vaatleri de ilk kez gün yüzüne çıkacak. Her partinin ayrı ayrı seçim bildirgesinin yanı sıra ortak çalışmalar da açıklanacak. Bu noktada, dokuz ana başlıkta 73 alt başlıktan oluşan 2500’e yakın maddede eylemler ve vaatler sıralanacak. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, programın ana çerçevesini ekonomi programı oluşturuyor. İstihdamın artırılması, işsizlikle mücadele, yabancı yatırımcıların çekilmesi, tarım ve sosyal politikalarda hayata geçecek projeler ana omurgayı oluşturacak.Program, "Hukuk, adalet ve yargı", "kamu yönetimi", "yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim", "ekonomi, finans ve istihdam", "bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm", "sektörel politikalar", "eğitim ve öğretim", "sosyal politikalar" ile "dış politika, savunma, güvenlik ve göç" olmak üzere 9 ana başlıktan oluşuyor.-Enflasyonun tek haneye inmesi için bir dizi proje hayata geçecek.-İşsizlerin yeni yetenekler kazandırılarak istihdama geçmelerini sağlamayı amaçlayan "İkinci Şans Okulları" kurulacak.-Sivil toplumdan da destek alınarak yolsuzlukla mücadele eylem planı hazırlanacak ve eş zamanlı olarak Meclis’te bir yolsuzluk araştırma komisyonu kurulacak.-Merkez Bankası yapısı değiştirilecek, Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.-Beyin göçüyle mücadele eylem planı hazırlanacak.-Terörle mücadele yurtiçi ve yurtdışında sürecek.-AB üyelik süreci için gerekli adımlar atılacak-Rusya ile kişisel temelli değil devletlerarası iş birliği temelli ilişki süreci inşa edilecek.