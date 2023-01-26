Altılı Masa, Akşener’in ev sahipliğinde toplanıyor

'Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinde uzlaşma arayacak'

Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda aday netleşebilir

Geçiş süreci yönetim modeli netleşecek





Altılı Masa, seçim bildirgesi veya “hükümet programı” olarak adlandırılan “Temel Politikalar” metnine de son biçimini verecek.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu toplantıda ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacak. İYİ Parti olarak 13. Cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal daha önce en son 5 Ocak bir araya gelmişti.Bu toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.Altı siyasi parti lideri, bugünkü toplantıda adayı belirleme yöntemini ve isimleri de konuşmaya başlayacak.Bugün yapılacak toplantıda, ortak adayın netleşmesi beklenmiyor ancak Altılı Masa kaynakları, “Yöntem konuşulur, elbette yöntem konuşulurken isimler üzerinden de bir değerlendirme yapılır” görüşünü dile getiriyorlar.Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri adaylık konusunda uzun süredir kamuoyunda konuşuluyor.CHP liderinin, Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylıklarına rezerv koyduğu için öncelikle kendi adaylığı üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor.Yavaş’ın, geçen hafta sonu yapılan bir belediye etkinliğindeki, “İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” sözleri de CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek olarak yorumlandı.Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderlerinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek eğiliminde olduğu kulislere yansıyan bilgilerden.CHP liderinin adaylığına en mesafeli duran parti ise son iki seçimde ittifak ortağı olduğu İYİ Parti.İYİ Parti’de yapılan toplantılarda da, tabandan bir kesimin Kılıçdaroğlu’nu “kazanacak aday görmediği” ve “sandığa gitmeme eğiliminde olduğu” değerlendirmesi yapıldı.Akşener’in isim ve aday belirleme yöntemi konusunu, yetkili kurullarına götürmeyi önermesi bekleniyor.İYİ Parti’de eğilim, adayın, konuşulan isimler üzerinden “kamuoyu yoklaması”, parti taban veya yönetimlerinin eğiliminin alınması ve nihai noktada da genel başkanların takdirine bırakılması seçenekleri konuşuluyor.Ancak “kamuoyu araştırması” ile aday belirlemeye diğer partiler çok sıcak bakmıyor ve yetkili kurullara isimleri götürdükten sonra bir isim üzerinde ortaklaşılması gerektiği dile getiriliyor.CHP’li büyükşehir belediye başkanları dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.İktisat Kongresi hazırlığını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dışındaki dokuz büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adaylığı konusu da gündeme geldi.CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre belediye başkanları, cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı sorusunu yöneltti. Bazı başkanlar artık seçim sürecine girilmeye başladığını belirterek, adayın bir an önce açıklanmasının daha iyi olacağını dile getirdiler.Tüm başkanlar adına söz alan bir belediye başkanı da, “Bizim adayımız belli, sizsiniz. Bunu her yerde de söylüyoruz. Ama elbette kararı Altılı Masa’nın da vereceğini söylüyoruz” görüşünü dile getirdi.Belediye başkanları, kamuoyundan adayın açıklanması yönünde gelen baskılara dikkat çekerek, aday açıklama sürecinin hızlandırılması gerektiğini; bunun sahada kendi ellerini de rahatlatacağını ifade etti.CHP liderinin de bu talepleri bildiğini belirterek, adayın açıklanma tarihi olarak Şubat ayı ortasını işaret ettiği öğrenildi.Altılı Masa’nın adayının ise Şubat ayının ilk yarısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki ikinci tur görüşmelerin son toplantısında netleşmesi bekleniyor.Bu süreçte siyasi partilerin yetkili kurullarının görüşleri de alınarak, parti liderleri arasında ikili, üçlü müzakerelerle isim üzerinde uzlaşı aranacağı ifade ediliyor.Toplantıya kadar da siyasi parti liderleri arasında ikili görüşmelerde ortak aday ismi üzerinde uzlaşma aranacağı ve masaya büyük ölçüde uzlaşılarak gelineceği ifade ediliyor.Bugünkü toplantıda ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasının ve yönetim modeli de netleştirilecek.Akşener’in talimatıyla, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti geçen hafta, Altılı Masa’da yer alan siyasi parti liderlerini ziyaret ederek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin yol haritasında”, liderlerin yönetimde nasıl görev alacağının “seçmenin kafasını karıştırmayacak” bir formülasyonla netleştirilmesi önerisinde bulunmuştu.Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler için “esnek” bir formül öngörüldü. Buna göre birden çok cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İsteyen lider cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alabilecek, parlamentoya girmek isteyen liderler ise parti içinden birisini görevlendirebilecek.Adayın genel başkanlardan birisi olması halinde geçiş sürecinde partisi ile bağlantısının sürüp sürmeyeceği de netleştirilmesi beklenen konu başlıklarından.Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının partisiyle bağının koparılmasının, yönetim sürecinde zorluklar yaratacağı düşünülüyor ve bu nedenle de partisiyle ilişkisinin sürdürülmesi seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.Geçiş sürecinin ne kadar süreceği ise tamamen parlamento aritmetiğine göre şekillenecek.Bu çerçevede, parlamentoda anayasa değişikliği yapacak sayıya ulaşılması, yani 360 milletvekilinin çıkarılması halinde 6 ay içinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilebileceği ifade ediliyor.Toplantının ardından, geçiş sürecinin kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.Altılı Masa’nın seçim vaatlerini içeren ve 200’ü aşkın sayfadan oluşan metin, 30 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium’da geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.