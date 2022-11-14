Altılı Masa bir araya geldi: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında açıklama

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.

Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz.

Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir.

Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız.

Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir.

Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız.

Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."

BTP'NİN TALEBİ





BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan muhalefet partisi liderlerinin oluşturduğu altılı masaya katılmak istediklerini açıklamıştı.





BTP; geçmişi, örgütsel yapısı ve savunduğu politikalar açısından sağ görüşlü bir parti. Partinin en önemli özelliklerinden biri ise köklerinin dini bir oluşuma dayanması.





SİYASİ PARTİLER BTP'NİN KATILIM TALEBİNE NASIL BAKIYOR?





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısına "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" şeklinde yanıt vermişti.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Baş'ın çağrısına ilişkin, "CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan, sayın genel başkanlardır. Elbette otururlar, bununla ilgili; davet verilir mi, verilmez mi, bu konuyu tartışırlar" demişti.





DEVA Partisi ve Saadet Partisi ise BTP'nin masaya katılımı konusunda negatif bir tutum sergiliyor.





DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun parti koridorlarında "Tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız!" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.





SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakı'na katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” diye konuşmuştu.