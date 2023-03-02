Altılı Masa kulisi: Akşener 'diğer adayları da değerlendirelim' diyecek

Altılı Masa'da liderler buluşmasına saatler kala gözler de muhalefet partilerinin kulislerine çevrildi. Edinilen kulis bilgilerine göre, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını masaya getirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini gündeme getirerek, “Diğer adayları da değerlendirelim” diyeceği iddialar arasında.







Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacak olan Millet İttifakı’nın liderler buluşmasında bugün ilk kez cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili isimler net bir şekilde konuşulacak. Parti genel merkezlerinin kulislerinden alınan son bilgilere göre toplantıda CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini daha önce “Adayımız Kılıçdaroğlu” diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal masaya getirecek.





T24’ten Eray Görgülü’nün kulis haberine göre, ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da bu öneriye sıcak bakacağı ve onay vereceği iddia ediliyor.





“3-5 KİŞİ DEĞİL, MİLLET” SÖZÜ CHP’YE YÖNELİK İDDİALARI

Ancak İyi Parti’nin ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğu biliniyor. Toplantıya birkaç gün kala İyi Parti cephesinden gelen açıklamalar da bu doğrultuda olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olan parti tabanı, bu görüşlerini son yapılan toplantıda Akşener’e aktardı.





Akşener’in bu toplantının ardından dün grup toplantısında dile getirdiği “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da; 3-5 kişiyle değil, milletçe verilecek ve uygulanacaktır” ifadelerinin de Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye yönelik kullanıldığı iddia edildi.





Akşener dün, grup toplantısının ardından Genel İdare Kurulu’nu topladı ve partililerinin adaylıkla ilgili görüşlerini aldı. Partililerin, “Kazanacak aday diyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını görüyoruz” dediği öne sürüldü.





“DİĞER ADAYLARI DEĞERLENDİRELİM” DİYECEK

İyi Parti kulislerinden edinilen son bilgilere göre Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermemesi ve elindeki anketleri gösterirken bir yandan da deprem bölgesine giden milletvekillerinin kendisine aktarmış olduğu izlenimleri anlatması bekleniyor.





Partililere göre Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimlerini gündeme getirecek ve Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığında diretmesi halinde de “Diğer adayları değerlendirelim. Ben de parti kurullarıma sorayım” diyecek.





ADAY İSMİ ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE SONRAKİ TOPLANTIYA KALACAK

Aday ismi üzerinde uzlaşılamaması durumunda liderler, adayın belirlenmesi yönelik yöntemle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Akşener’in mevcut anketlerin yanında deprem sonrasında oluşan tabloyu belirlemek adına hızlı ölçümlerin yapılacağı yöntemler önermesi bekleniyor.





Toplantı sonrasında yapılacak açıklamada da adayın belirleneceği yönteme ilişkin detayların verilmesi beklenirken, aday isminin netleşmesinin çok büyük ihtimalle bir sonraki toplantıya kalabileceği konuşuluyor.





KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP ADAY ÇIKARMAYACAK

Bu arada Emek ve Özgürlük İttifakı’nın başını çeken HDP de aday çıkarıp çıkarmama kararı için altılı masayı bekliyor. HDP’li Tayip Temel, dün T24’e yaptığı açıklamada “Altılı Masa’daki tartışmaları da dikkatle izliyoruz. Aday olarak gösterilecek aktörün partimiz HDP’ye ve ittifakımıza yönelik tutumunu da görmek istiyoruz” demişti.





Bu arada adaylık kararı için Seçim Koordinasyonu’nu toplayan HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi durumunda aday çıkarmama kararı aldığı öğrenildi. Yavaş’ın aday olması halinde ise HDP kendi adayını çıkaracak.