Altılı Masa’nın en çok konuşulan 10 seçim vaadi

Altılı masanın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.







ATO Congresium’da düzenlenen tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.





Altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından açıklanan mutabakat metni, “Hukuk, Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar” ve “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.





2 binden fazla düzenlemeyi içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan ve sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan 10 başlık ise şöyle:





1) Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı’na ait bazı uçaklar satılacak.





2) Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.





3) Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.





4) Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.





5) Bakan yardımcıları gidecek, müsteşarlar gelecek





6) Yerel yönetimlere atanan kayyımlar gidecek.





7) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.





8) İstanbul’a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara’ya dönecek.





9) Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.





10) Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.











