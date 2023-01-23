Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa "seçim ittifakı" komisyonu kurdu /23 Ocak 2023 12:11

Altılı Masa "seçim ittifakı" komisyonu kurdu

Altılı Masa "seçim ittifakı" komisyonu kurdu. Komisyon, Altılı Masa'daki muhalefet partilerinin TBMM'de anayasal çoğunluğu elde etmek için milletvekili seçimlerinde uygulayabileceği alternatifleri çalışacak.

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Altılı Masa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) anayasal çoğunluğu elde etmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri belirlemek için komisyon kurdu.

Edinilen bilgiye göre, Altılı Masa'nın genel başkanlarının 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda aldığı karar kapsamında, "seçim ittifakı" komisyonu oluşturuldu.

İTTİFAK YAPILMASI GEREKEN BÖLGELER DEĞERLENDİRİLECEK

Komisyonda, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yer aldı.

Bu hafta ilk toplantısını yapmayı planlayan komisyon, oyları maksimize etmek için ittifak yapılması gereken il ve seçim bölgeleri, seçime ortak listeyle girilecek ve girilmeyecek yerler, partilerin tek başına ya da ikili ve üçlü ittifaklarla seçime gireceği il ve bölgelere yönelik simülasyon yapacak.

Komisyon, TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri çalışacak, hazırlayacağı raporu genel başkanlara sunacak.
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