Altılı Masa toplantısı öncesi liderler turu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesindegörüş alışverişinde bulunmak için başlattığı liderler turuna devam ediyor.







Akşener, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçaroğlu ile bir araya geldi. Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı. Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.













Meral Akşener, liderler turu kapsamında daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.









Akşener, 23 Ocak Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek liderler turunu tamamlayacak.





Akşener, dün (19 Ocak) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti. Genel başkanları Altılı Masa toplantısına davet eden Akşener, iki lilderle toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.