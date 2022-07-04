Samanyolu Haber /Politika / Altılı masa toplantısında, dikkat çeken simgeler /04 Temmuz 2022 09:46

Altılı masa toplantısında, dikkat çeken simgeler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı Altılı Masa'nın beşinci toplantısında, yuvarlak masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler dikkat çekti. İşte Akşener'in bizzat seçtiği objelerin verdiği mesajlar.

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İYİ Parti Genel Merkezi'nda yapılan altılı masanın beşinci toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Toplantının yapıldığı salonda liderlerlar daha önceki dört toplantıda olduğu gibi eşit söz hakkını simgeleyen yuvarlak masada oturdu. Ancak bu kez masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler dikkat çekti.

Odada ilk dikkat çeken 'sivil giyimli' Atatürk portresi oldu. Portrenin büyüklüğüyle tüm alana hakim olması dikkat çekti.



Halk TV'nin aktardığına göre konsoldaki diğer objeler ise şöyleydi: .

- Esma-ül Hüsna (Allah'ın ismleri)

- Orhun Kitabeleri (Türklerin ilk yazılı eseri sayılan taş yazıtlar)

- İYİ kabartması (İyİ Parti'nin adının eski Türk alfabesinde Kayı boyu ile benzerlik taşıyan kaligrafisi)

- Barışı simgeleyen zeytindalı.

- İktidarın nasıl gideceğini ve halkın asıl çilesini simgeleyen tencere.

- İktidarın gidişi vaktine 'az kaldı'ğını simgeleyen kum saati.
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