Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'da her partiye 'koltuk' kararı /17 Kasım 2022 11:05

Altılı Masa'da her partiye 'koltuk' kararı

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partilerin temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması durumunda Türkiye’nin nasıl yönetileceğini içeren geçiş süreci çalışmasında iki temel öneri yer alıyor.

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CHP’nin savunduğu öneride Altılı Masa’dan ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi durumunda diğer liderlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması öngörülüyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; CHP, mevcut yasal durumun Cumhurbaşkanı'na yetki devri imkânı vermesi dolayısıyla bu sistemin “ortak yönetim”in hukuki alt yapısı açısından daha doğru olacağı değerlendirmesini yapıyor. Bir diğer öneriye göre ise liderler arasında Meclis’te yer almayı tercih eden siyasetçi olursa bu durumda bazı kararların ve atamaların istişare ile alınmasını sağlayan bir “Danışma Kurulu” oluşturulabilir.

Geçiş sürecindeki yol haritasında Kabine’nin nasıl oluşacağı da bir gündem maddesi. Altılı Masa’nın ortak yönetim anlayışı doğrultusunda her partinin bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bir bakanı belirleyebileceği konuşuluyor. Sayısının artırılması beklenen diğer bakanların ise Altılı Masa’daki partilerin Meclis seçiminde aldığı oylara göre dağıtılabileceği kaydediliyor.

ÇALIŞMALARDA ÜÇ RENK AYRIMI
Altılı Masa komisyonlarında görev yapan bir temsilcinin anlatımına göre farklı siyasi partiler uzlaşma sürecinde sarı, kırmızı, yeşilden oluşan üç renkle çalışmalarını sürdürüyor. “Kırmızı” siyasi partiler arasında ciddi farklılık anlamına gelen konuları simgelemek için kullanılıyor. Altı partiden 1-2’sinin farklı görüş sunduğu konular “istişare devam edecek” anlamına gelen sarı renkle işaretleniyor. Yeşil renk ise ortak görüşe varılan konuları anlatıyor. Bu renkler açısından değerlendirildiğinde geçiş süreci ile ilgili çalışmada önerilerin birbirine çok uzak olmadığı sarı renklerin yoğun olduğu birçok konu başlığında uzlaşmaya yakın oldukları ifade ediliyor.


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