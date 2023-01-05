Altılı Masa'da kritik toplantı

“Altılı Masa”da yer alan siyasi partiler, yeni yılın ilk toplantısını Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.







“Hükümet programı” olarak da adlandırılan “temel politikalar” metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “çok güzel bir çalışma yapıyoruz” diye tarif ettiği başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda ortak tutum alınması önerisini gündeme getirmesi bekleniyor.





CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan Atılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri yarın saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.





KILIÇDAROĞLU’NDAN MASAYA “SÜRPRİZ BAŞÖRTÜSÜ” ÖNERİSİ GELEBİLİR

Altılı Masa’da, AKP ve MHP imzasıyla TBMM Bakanlığı’na sunulan “başörtüsü” ve “aile”nin tanımlandığı anayasa değişikliği önerisinin de gündeme gelmesi bekleniyor.





AKP’nin seçimlerde “üç sandık” hesabını dikkate alan muhalefet partileri, “referandum” seçeneğini gündemden çıkarmak için bir süredir formül arıyor.





Başörtüsü konusunu “yasa değişikliği” önerisiyle gündeme getiren ilk isim olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ortak tutum alınması önerisini masaya getirebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca “sürpriz” bir öneriyle masaya gelebileceği de konuşuluyor.





“BANA GÜVENİN”

Kılıçdaroğlu, bir süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada, başörtüsü konusundaki tutumlarına ilişkin net bir ifade kullanmazken, bu konuda “çok güzel bir çalışma yaptıklarını” açıklamış, konuyu Altılı Masa’da görüşeceklerini söylemişti.





Ancak CHP liderinin bizzat kendisinin yaptığı bu çalışmayla ilgili yakın kurmaylarına bile bilgi vermediği ve sadece “bana güvenin” demekle yetindiği kulislere yansıyan bilgilerden.





CHP’nin bugün yapılan MYK toplantısında da “başörtüsü” konusunda izlenecek tutum gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, AKP ve MHP’nin anayasa değişikliği önerisinin sakıncalarına dikkat çekerek, “hiçbir koşulda bu öneriye destek verilmemesi” görüşünü dile getirdiler. CHP liderinin ise bir yorum yapmadığı ve bu önerileri dinlemekle yetindiği belirtiliyor.





“İYİ PARTİ İLE BİRLİKTE KARAR ALINIR”

CHP kulislerinde Meclis başkanlığına verdikleri yasa değişikliği önerisinin anayasa değişikliği teklifi haline dönüştürülmesi, AKP’nin teklif metninde uzlaşma aranması, aile düzenlemesinin metinden çıkarılarak desteklenmesi, aile düzenlemesinin paketten düşürülmesi veya muhalefet olarak ret oyu kullanılarak, konunun gündemden kaldırılması seçenekleri konuşuluyor. Ancak İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda, başörtüsü konusunda, 400’ün üzerinde bir oyla kabulünün sağlanarak, referandum seçeneğini ortadan kaldırma yönünde görüş ortaya çıkmıştı.





Bazı CHP yöneticileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Macaristan Devlet Başkanı’nı kastederek, “Orbanvari bir yöntemle”, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğini her koşulda referanduma götürebileceğini ve seçimlerde “üç sandık” kurulabileceğine işaret ediyorlar.





O nedenle muhalefetin bu değişikliğe destek vermemesi gerektiğini savunuyorlar. Karar ne olursa olsun, muhalefetin ortak hareket etmek zorunda olduğu da vurgulanıyor:





“Ancak her şartta Altılı Masa, özellikle İYİ Parti ile birlikte hareket edilir. Ya birlikte destek verilir ya da birlikte hayır denilir.”





İTTİFAK İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Altılı Masa’nın önemli bir çalışma alanını ise “seçim ittifakı” oluşturacak. İttifak konusunda çalışma yapmak için bir komisyon kurulması da gündemde olacak.





Ancak gündemin yoğun olması da dikkate alınarak, ittifak komisyonunun 15 gün sonra yapılacak olan toplantıda da belirlenebileceği ifade ediliyor.





“SEÇİM 14 MAYIS İLAN EDİLİRSE, ADAY ŞUBAT BAŞINDA BELLİ OLUR”

Yarınki toplantıda adaylık konusunun gündeme gelmesi beklenmiyor. Ocak ayının sonunda yapılacak toplantıda, “aday belirleme yöntemi”nin ele alınabileceği belirtiliyor.





CHP’nin bugünkü MYK toplantısında AKP’deki eğilimin 14 Mayıs olduğu değerlendirmesi yapıldı.





CHP kulislerinde, seçim tarihini 14 Mayıs olması halinde, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının Şubat ayının ilk yarısında belirlenebileceği ifade ediliyor.





“HÜKÜMET PROGRAMI”NA NOKTA KONULACAK

Toplantıda, Altılı Masa’nın iktidara gelmesi halinde “hükümet programı”nın temelini oluşturacak olan “temel politikalar”a ilişkin metnin son kez liderler tarafından gözden geçirilerek, son noktanın konulması planlanıyor.





Her siyasi partinin ayrı ayrı hazırladıkları önerilerin birleştirilerek, harmanlanması sonucu hazırlanan yaklaşık 200 sayfalık metinde uzlaşılamayan konuların liderlere bırakılması kararlaştırılmıştı.





Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre, çalışmayı yürüten komisyon metin üzerinde büyük ölçüde uzlaştı. Dokuz ana başlık ve 66 alt başlıktan oluşan metne, liderlerin önerileri doğrultusunda yapılabilecek eklemeden sonra, son biçimi verilecek.





Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin anayasa ve yasal değişiklikler çalışmasında olduğu gibi, hükümet programına ilişkin metnin de yine geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.





Liderler, sunum toplantısının tarihine de yine yarınki toplantıda karar verecek.





GEÇİŞ SÜRECİNDE SONA DOĞRU: LİDERLERİN HÜKÜMETTEKİ GÖREVİ NE OLACAK?

Toplantıda ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin yapılan çalışmaların da ele alınması bekleniyor.





Siyasi partilerin, oluşacak parlamento aritmetiğine göre seçenekli olarak hazırladıkları geçiş süreci önerisinin bir sonraki toplantıda tamamlanabileceği ifade ediliyor.





Geçiş sürecinde özellikle, siyasi partilerin liderlerinin hükümette nasıl yer alacağı önem kazanıyor.





CHP, adayın partilerinden çıkması halinde, diğer liderlerin “başkan yardımcısı” sıfatıyla yönetime ortak olmasını istiyor.





Ancak, başta Saadet Partisi olmak üzere, masada yer alan bazı siyasi partilerin liderleri, milletvekili olarak parlamentoya girmek istiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda, liderlerin içinde yer aldığı bir “eşgüdüm komisyonu” önermeyi düşündüklerini açıklamıştı.





Ancak liderlerin, geçiş süreci hükümetinde nasıl yer alacağının, liderler tarafından karara bağlanması planlanıyor ve Ocak ayı sonunda yapılacak toplantıda bunun netleştirilebileceği belirtiliyor.

