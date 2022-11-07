Samanyolu Haber /Politika / Altılı masadan Hüseyin Baş'a kötü haber /07 Kasım 2022 13:10

Altılı masadan Hüseyin Baş'a kötü haber

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı ve altılı masaya katılmak istedikleri açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’a kötü haber geldi.

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı FOX TV yayınında altılı masaya katılmak istediklerini dile getirmişti. Baş, "Bizi Millet İttifakı ve altılı masaya davet etmelerini istiyoruz. Davet etmiyorlarsa da sebebini açıklasınlar" ifadelerini kullanarak gündeme oturmuştu.

MERAL AKŞENER'DEN ZİYARET

Baş'ın talebine ilk tepki Meral Akşener'den gelmişti. BTP Genel Merkezi'ne giden Akşener, Hüseyin Baş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak katılımın olup olmayacağının altılı masa toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.

Bu sefer de gözler Baş'ı masada istemediği iddia edilen Saadet Partisi cephesine çevrildi. Saadet cephesinden gelen ilk açıklamalar da çekimser yönde oldu.

DEVA PARTİSİ KABUL ETMEDİ

BTP'nin altılı masaya katılıp katılmaması ile ilgili son yorum ise DEVA Partisi cephesinden geldi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e destek vermesinin "kıymetli olduğunu" belirtirken, "Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz" sözleriyle masada yedinci partiye yer olmadığı mesajını verdi.
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