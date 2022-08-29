Altılı masadan Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu

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Koç'un Twitter hesabından paylaştığı suç duyurusu dilekçesinde, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı hakkında rüşvet ve irtikâp suçlarından soruşturma açılması talep edildiği görüldü.





Taşkesenlioğlu'na yöneltilen suçlamalarla gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu ise Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin patronu Mine Tozlu Sineren'in sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

























İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Akşener, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bir önceki başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun adının da karıştığı rüşvet iddialarıyla savcıların neden ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor" dedi.Bugün altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Akşener, "Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eliyle, hukuk eliyle sorulacak. Kimse merak etmesin" diye ekledi.CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da avukatının kendisi adına söz konusu iddialarla ilgili olarak Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peker'in iddialarıyla ilgili olarak "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK" ifadelerini kullanmıştı.