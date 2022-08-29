Samanyolu Haber /Politika / Altılı masadan Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu /29 Ağustos 2022 09:52

Altılı masadan Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, altı masayı oluşturan siyasi partiler olarak Sedat Peker'in ortaya attığı rüşvet iddiaları konusunda suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

DW'de yer alan haberin ilgili bölümü şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Akşener, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bir önceki başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun adının da karıştığı rüşvet iddialarıyla savcıların neden ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor" dedi.

Bugün altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Akşener, "Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eliyle, hukuk eliyle sorulacak. Kimse merak etmesin" diye ekledi.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da avukatının kendisi adına söz konusu iddialarla ilgili olarak Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Koç'un Twitter hesabından paylaştığı suç duyurusu dilekçesinde, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı hakkında rüşvet ve irtikâp suçlarından soruşturma açılması talep edildiği görüldü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peker'in iddialarıyla ilgili olarak "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK" ifadelerini kullanmıştı.

Taşkesenlioğlu'na yöneltilen suçlamalarla gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu ise Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin patronu Mine Tozlu Sineren'in sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.






Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altılı masadan Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:55