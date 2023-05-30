Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'nın 4 lideri yeni parti kuruyor /30 Mayıs 2023 13:49

Altılı Masa'nın 4 lideri yeni parti kuruyor

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yeni bir parti kurarak TBMM'de grup kurma çalışması içinde olduğu bildirildi.

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Parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların bugün Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Milletvekili seçilen isimler TBMM'ye gelerek üye kaydı yaptırmaya devam ediyor. Öte yandan Ankara kulislerinde de yeni iddialar konuşulmaya devam ediliyor.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, TBMM'den son gelişmeleri aktardı. 14 Mayıs'taki seçimlerine, CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yeni bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Paşayiğit, "Meclis'te grup oluşturabilmek için 20 milletvekili gerekiyor. Bunun için de yeni bir parti kurarak, bu 4 partinin bir grup oluşturması tartışılıyor" ifadelerini kullandı.
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