Altılı Masa'nın 4 lideri yeni parti kuruyor

Parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların bugün Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Milletvekili seçilen isimler TBMM'ye gelerek üye kaydı yaptırmaya devam ediyor. Öte yandan Ankara kulislerinde de yeni iddialar konuşulmaya devam ediliyor.







Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, TBMM'den son gelişmeleri aktardı. 14 Mayıs'taki seçimlerine, CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yeni bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Paşayiğit, "Meclis'te grup oluşturabilmek için 20 milletvekili gerekiyor. Bunun için de yeni bir parti kurarak, bu 4 partinin bir grup oluşturması tartışılıyor" ifadelerini kullandı.