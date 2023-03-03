Altılı Masa'nın 5 lideri Akşener'e karşı harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili ret kararını açıklamasının ardından altılı masadaki diğer beş parti, ortak bir açıklama hazırlığına başladı.







T24'ün haberine göre hazırlanacak metinde Akşener’in açıklamalarına yanıt verilmesi beklenirken aynı zamanda Pazartesi günü liderler buluşmasına yönelik mesajların da olması bekleniyor.