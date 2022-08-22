Altılı Masa'nın adayıyla ilgili flaş iddia: O iki isim artık listede değil

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan Altılı Masa’nın son toplantısını yorumlayan araştırmacı-yazar Bekir Ağırdır, ortak aday konusunda yapılan açıklamaları değerlendirdi. CHP’den verilen mesajlara bakıldığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık listesinde bulunmadığını söyleyen Ağırdır, “CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine ve her ikisinin açıklamalarına bakıldığında İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı konusunda bir karara varılmış görünüyor. Benim gördüğüm partinin veya Kemal Bey’in kafasında, listede her iki isim de yok” dedi.







'İLHAN KESİCİ GİBİ BİR ÖNERİLİRSE MERAL HANIM VETO EDER'

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Ağırdır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamış olmasına rağmen, önerilen isimlere göre fikir değiştirebileceğini belirtti. Ağırdır, “Kemal Bey çok çok sürpriz bir isim getirirse önce Meral Hanım veto hakkını kullanır. Kemal Bey örneğin İlhan Kesici gibi bir isim getirirse Meral Hanım veto eder. Öyle bir durumda ‘siz aday olmuyorsanız ben olayım’ diyebilir. Biraz o da Kemal Beyin masaya kimi getireceğine bağlı” ifadelerini kullandı.





'KEMAL BEY ADAYLIĞI İSTİYOR'

Altılı Masa’nın son toplantısında liderlerin ortak açıklamasında “ortak adayımız herkesin Cumhurbaşkanı olacak” vurgusu yapıldığına dikkat çeken Ağırdır, Kılıçdaroğlu’nun önceki seçimlerde adaylar konusunda sürpriz isimler açıkladığını hatırlattı. Ağırdır, “Kemal Bey adaylığı arzuluyor ve istiyor görülüyor. Altılı Masa’daki liderlerin Kemal Bey’in masaya aday adayı ismi getirmesini kabul ettiğini düşünüyorum. Her şeye rağmen Kemal Bey, konuşulan isimler dışında çok çok sürpriz bir ismi getirirse o zaman veto edilebilir.” diye konuştu.





'CEMİL ÇİÇEK’İN YANINA BAŞKA İSİMLER DE EKLENECEKTİR'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in iktidara verdiği “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler” mesajını da yorumlayan Ağırdır, “Erdoğan’da 2010’dan itibaren giderek çözüle çözüle yaşanan yalnızlaşma hali var. Erdoğan etrafındaki entelektüel kapasite giderek eksildi. AK Parti içinde de özellikle bu ekonomik krizi görmeyiş ve yanlış politikalardaki ısrar ediş çatlakları da parçalar hale gelecek. Hele hele seçimi kaybediyor hissi çıkarı için orada olanlarda da çözülmeler başlatacak. Önümüzdeki dönemde Cemil Çiçek’in yanına başka isimlerin de ekleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.





'ASIL MUHALEFETİ EKONOMİK KRİZ VE ERDOĞAN’IN EKİBİ YAPIYOR'

Ağırdır, iktidarın yanlış politikalarda ısrar nedeniyle giderek oy kaybettiğini ifade ederek “Şu anda asıl muhalefet gidişatı değiştirecek iklimi yaratan, ekonomik kriz ve Erdoğan’ın ekibidir. Bu Altılı Masa’dan daha sıkı muhalefet ediyorlar gidişata, bile isteye yanlışa devam ettikleri için deyim yerindeyse kendi ayaklarına sıkıyorlar. Şu anda gidişatı değiştirecek negatif duyguyu yaratan şey ekonomik kriz ve bu yanlış kararları ısrarla almaya devam eden Erdoğan’ın ekibi ve kendisi” dedi.