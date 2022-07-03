Samanyolu Haber /Gündem / Altılı masanın beşinci toplantısı başladı /03 Temmuz 2022 14:57

Altılı masanın beşinci toplantısı başladı

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” beşincisi başladı.

SHABER3.COM

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 14.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu’ndan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne ulaştı. Kılıçdaroğlu’ndan sonra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve son olarak saat 14.14’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı.

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