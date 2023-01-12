Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'nın iktidar formülü: 'Herkes bir bakanlık alacak' /12 Ocak 2023 00:57

Altılı Masa'nın iktidar formülü: 'Herkes bir bakanlık alacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa için “Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak” açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu programda özetle şu ifadeleri kullandı:

"Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.

"CUMHURBAŞKANINI TEK ADAM DURUMUNA DÜŞÜRMEYECEĞİZ"
İlkesel olarak hepimiz sürecin içinde olacağız. Bugün Bahçeli-Erdoğan ilişkisi vesayet ilişkisidir. Bahçeli’nin hiçbir sorumluluğu yok ama Erdoğan’a her şeyi yaptırıyor. Bahçeli dışarıda ama Erdoğan ‘Bahçeli ne düşünüyor’ diye sürekli onu ziyaret ediyor. Sinan Ateş olayı mesela. 12 gün oldu 38 yaşında, 2 çocuk babası vatandaşımız sokak ortasında öldürüldü. Cumhurbaşkanı çıkıp da ‘Biz bu işin takipçisi olacağız’ diyemiyor. Bekir Bozdağ’ın söylemesi önemli değil. İtfaiye müdürü neden söylmemiyor da Cumhurbaşkanı ‘yangını söndüreceğiz’ diyor. Biz sorumluluğu paylaşmak adına kabinede olacağız. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısına muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olunca sorumluluk sahibi de olunur. Cumhurbaşkanını tek adam durumuna düşürmeyeceğiz.

"HERKES BİR BAKANLIK ALACAK"
Meclis’te 360’ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altılı Masa'nın iktidar formülü: 'Herkes bir bakanlık... Sonraki Haber >>

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:21:07