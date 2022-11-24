Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'nın tanıtım toplantısı davetiyesi ortaya çıktı /24 Kasım 2022 11:29

Altılı Masa'nın tanıtım toplantısı davetiyesi ortaya çıktı

Altılı Masa'nın 'anayasa değişikliği önerisine' dair tanıtım toplantısının davetiyesi sosyal medyada Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan tarafından paylaşıldı.

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Pehlivan, kişisel Twitter hesabında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 'anayasa değişikliği önerisi' tanıtım toplantısının davetiyesini paylaştı. 

Davetiyede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın imzaları yer aldı.

Tanıtım toplantısı, 28 Kasım 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Otel'de düzenlenecek; saat 10.30'da başlayacak.

İşte o davetiye: 


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