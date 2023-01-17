T24 yazarı Oya Baydar, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birlikte çalıştığı altılı masaya bazı önerilerde bulundu.







'Hak, hukuk ve adaletin esamesinin okunmadığı şu günlerde muhalefetin elinde önemli bir koz bulunduğunu' dile getiren Baydar, bunun 'genel siyasi af önerisi' olduğunu söyledi; ardından şunları kaydetti:





"(...) Mafya babalarının, suç örgütü reislerinin, uyuşturucu çetelerinin özel infaz yasalarıyla, türlü dalavereyle salıverildiği; kadın katillerinin, çocuk istismarcılarının, itin kopuğun dışarı çıkarıldığı bu ortamda, cezaevlerinde, tutukevlerinde yüzbini aşkın siyasi tutuklu ve hükümlü var.





'YAZDIĞI, ÇİZDİĞİ, KONUŞTUĞU, ELEŞTİRDİĞİ İÇİN ON BİNLERCE İNSAN İÇERİDE'

'Terörle iltisaklı-irtibatlı' diye, F...'cü diye, HDP'li ya da başka bir örgüte mensup diye, Gezi'ci diye, sadece muhalif olduğu için, Kürt olduğu, genç olduğu, gazeteci olduğu, yazdığı, çizdiği, konuştuğu, eleştirdiği için on binlerce insan içeride. Bir de Tayyip Bey'in OHAL dönemi keyfî kararnameleriyle işlerinden uzaklaştırılmış, toplum dışına atılmış, kendi ifadeleriyle 'yaşayan ölü' haline getirilmiş onbinlerce KHK'lı var.





Sadece seçim kaygısıyla, oy hesabıyla değil; siyasi af, ortak yaşam duygusunu yitirmiş toplumda ayrışmayı cepheleşmeyi aşmanın da ilk adımı olabilir. Af önerisi, kumpas davalarında mahkûm edilmiş olanların ve de mahkûm edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunanların davalarının bağımsız yargı önünde yeniden görülmesi önerisiyle tamamlanırsa Cumhuriyet ikinci yüzyılına hak ve adalet umuduyla başlayabilir. (...)"







